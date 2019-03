Největší sexbomba československého filmu Olga Schoberová přebrala chlapa Barbře Streisand, teď se ukrývá před světem

Olga Schoberová Foto: Václav Jirsa, Právo

Za jejím úspěchem stojí velká náhoda

Olga Schoberová pracovala původně jako fakturantka a o filmové dráze neuvažovala. Za to, že se jednoho dne její život změnil od základů, mohla její o tři roky starší sestra Eva, která pracovala jako manekýnka. Jednou měla fotit reklamní snímky, ale daný termín se jí nehodil, a proto za sebe poslala Olgu, která jí byla hodně podobná. Krásky na plakátu si pak všiml režisér Antonín Kachlík a obsadil ji do komedie z vojenského prostředí Bylo nás deset (1963).

Co způsobil Limonádový Joe Henrymu Fondovi?

Hned následující rok přišla nabídka na roli panensky nevinného arizonského poupátka Winifred ve westernové parodii Limonádový Joe aneb Koňská opera. Film sklidil obrovský úspěch a promítal se i ve světě. Když ho viděl slavný americký herec Henry Fonda, smál se prý tak, až spadl ze židle. Díky své kráse se pak česká sexbomba objevila i v několika italských a německých filmech.

Inspirativní Kája Saudek

Tuzemské publikum okouzlila ještě jako vynálezkyně antigravitačních rukavic ve sci-fi komedii Kdo chce zabít Jessii? (1966). Ilustrace komiksových postav vytvořil pro film Kája Saudek (✝80), který byl její první velkou láskou. A právě on jí svého času poradil, ať si obarví vlasy na blond a přidá příčesek, což její atraktivitu ještě zvýšilo. Kromě Saudka jejímu kouzlu podlehli i psychiatr Miroslav Plzák či režisér Juraj Jakubisko.

První manželství mělo jepičí život

Olga ale dala nakonec přednost americkému kulturistovi a herci Bradu Harrisovi, se kterým se seznámila v roce 1965 při natáčení prvního zahraničního snímku Die Schwarzen Adler von Santa Fe. V roce 1967 se za něj provdala a odjela do USA. Porodila mu dceru Sabrinu, která je dnes kostymérkou hollywoodských filmových hvězd. Manželství ale nemělo dlouhého trvání, po dvou letech skončilo rozvodem.

Hlas nebyl vždycky její

Ze snímků, které Schoberová přijela do Československa natočit, stojí za zmínku komedie Pane, vy jste vdova! (1970) a Adéla ještě nevečeřela (1977). V druhém z nich jí propůjčila hlas Libuše Švormová, což Schoberové vadilo. Jenže režiséra Václava Vorlíčka (✝88) tehdy uchvátilo, jak Švormová nádherně nadabovala Angeliku, a ke krásné tváři chtěl i krásný hlas. Ve filmu Slečny přijdou později (1966) místo ní mluvila herečka Alena Kreuzmannová. Její pěvecké party v Limonádovém Joeovi patří Jarmile Veselé.

Přebrala chlapa Barbře Streisand

Olga byla díky svému půvabu také první Češkou, která se objevila na titulní stránce Playboye. Majitel časopisu Hugh Hefner (✝91) byl z její krásy celý pryč. Všude se o ní psalo jako o české Bardotce. Krátce po rozvodu s Harrisem se na večírku seznámila s vlivným hollywoodským producentem Johnem Calleym. Ten tehdy sice randil s Barbrou Streisand, ale ta před českou sexbombou neměla šanci. V roce 1972 se Olga za Calleyho provdala a rázem se ocitla v nablýskaném světě Beverly Hills. Celá idylka trvala do roku 1992.

Nesmířila se se stárnutím a s vráskami

Olga se poté vrátila do Česka a bydlí v centru Prahy. Občas zajede za dcerou do USA nebo za sestrou Evou do Švýcarska, ale veřejného života se straní. Stárnutí tato někdejší ikona nezvládá, což před časem potvrdil nedávno zesnulý režisér Václav Vorlíček. V restauraci, kde se sešli, si prý sedla k lidem zády, aby ji nikdo nepoznal. A když jí navrhl, že by o sobě mohla nechat něco natočit, řekla nekompromisně, že to nepřipadá v úvahu. ■