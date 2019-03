Před patnácti lety se poprvé fotila nahá, bylo jí teprve 17: Zesnulý tatínek Báry Mottlové se to nikdy nedozvěděl

Barbora Mottlová se fotila pro pánský časopis nahá poprvé v sedmnácti. Super.cz

Je to neuvěřitelných patnáct let, co se herečka Barbora Mottlová (32) fotila poprvé nahá do pánského časopisu. "Bylo mi sedmnáct, maminka musela podepisovat souhlas a táta se o tom, chudák, nikdy nedozvěděl," svěřila nám Bára.

Její tatínek už je po smrti, ale tomu, že jeho holčička fotila akty, by ani neuvěřil. "Jednou přišel z hospody, že to chlapi říkali, ale smál se, že to není možné. Možná by byl ale rád a byl by pyšný," vzpomínala Bára, která od té doby nafotila i další odvážné snímky.

V herecké kariéře jí to ale prý neuškodilo a nevadí jí, že nedostává žádné vážné charakterní role. "Spíš mi to pomohlo, i mediálně. Asi to vyjadřuje i moji vizáž a styl. Na vážné role si ráda počkám a budu plakat po milenkách a hloupých blondýnkách, až budu hrát ty podváděné manželky," uzavřela. ■