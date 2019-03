Dcera sbírá jeden úspěch za druhým, ale syn je pěkné kvítko. Potomek Cindy Crawford opět řídil pod vlivem

Presley Gerber se sestrou Kaiou Profimedia.cz

Ve čtvrtek byl přistižen, jak řídí pod vlivem alkoholu. Je to podruhé během pár měsíců. V lednu se mu stalo totéž v Beverly Hills, kdy mu v krvi našli 0,8 promile. V obou případech šlo podle TMZ o přestupky a mohl by dostat pokutu ve výší až tisíc dolarů, přijít o řidičák nebo jít do vězení až na šest měsíců.

„Presley to bere velmi vážně a podniká nezbytné kroky v řešení obvinění,“ svěřil modelův právník Scott Spindel Daily Mailu. Crawford se v minulosti nechala několikrát slyšet, že při výchově dětí dbala na to, aby jim vštípila správné morální zásady. Snad se tedy Presley, který spolupracuje s předními značkami jako Calvin Klein nebo Dolce & Gabbana poučil a s alkoholem v krvi za volant už nesedne. ■