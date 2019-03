Dotáhne ho až před oltář? Leonardo DiCaprio prožívá s výrazně mladší herečkou pravou lásku

Leonardo a Camila tvoří zamilovaný pár. Profimedia.cz

Slavný herec měl vždy slabost pro modelky. Jeho ložnicí prošly takové krásky jako Gisele Bündchen (38), Nina Agdal (26), Kelly Rohrbach, Bar Refaeli (33) či Toni Garrn. Leonardo však žádnou z nich, ani současnou partnerku, o ruku nepožádal. Vždy šlo jen o spekulace.

Camila Morrone do jeho života vstoupila v době, kdy už byl oscarový herec dostatečně vybouřený a zralý na vážný vztah. Na červeném koberci se s ní sice neobjevil, ale jejich fotky z ulic Los Angeles jsou jasným důkazem toho, že Leonardo je zamilovaný až po uši.

Nová známost je na rozdíl od dřívějších lásek brunetkou a s DiCapriem ji pojí stejná profese. Krásná Camila má stejně jako její předchůdkyně zkušenosti s modelingem, ale v Hollywoodu se prosadila jako herečka. V Přání smrti si zahrála dceru Bruce Willise (63).

Leonardo si role pečlivě vybírá. Naposledy jej diváci mohli vidět ve filmu Revenant Zmrtvýchvstání v roce 2016. Letos v srpnu se konečně v kinech objeví v novince Quentina Tarantina Once Upon a Time in Hollywood. Možná se na premiéře konečně oficiálně předvede po boku partnerky. ■