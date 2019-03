Jitka Zelenková touží po romantické dovolené v Paříži. S kým by chtěla město zamilovaných navštívit?

Po exotické dovolené už Jitka Zelenková netouží. Super.cz

Dnes už po žádných exotických destinacích netouží a raději by dala přednost skromnější dovolené. „Mně už se nechce cestovat moc daleko. Všude možně jsem byla, zato jsem nenavštívila základní města. Nikdo mi nevěří, že jsem ještě nebyla v Paříži nebo v Londýně,“ posteskla si zpěvačka na zahájení výstavy orchidejí v trojské botanické zahradě a uvedla i důvod, proč ještě město všech zamilovaných nenavštívila.

„Chtěla bych tam jet s někým, kdo Paříž dobře zná, ale zatím jsem se nemohla s nikým takovým časově shodnout, protože jsem zrovna někde zpívala,“ svěřila Super.cz Zelenková a nakonec dodala: „Vůbec v tom nehraje roli zamilování, ale stejná krevní skupina, ať už holky, nebo kluci, prostě někdo, kdo miluje posezení v kavárně s kafíčkem nebo dobrým červeným.“

Rozhodně to ale neznamená, že by trpěla samotou. Kolem sebe má zpěvačka spoustu přátel. „Jezdím hlavně na hory do Harrachova a do Jizerek. A taky mám ráda Skryje, což je kraj Oty Pavla. Mívala jsem tam chatu, které jsem se zbavila, protože krom toho, že nejsem pěstitel, tak jsem si na údržbu musela najímat lidi a s nimi jsem spokojená nebyla. Ale jezdím tam a mám tam přátele,“ poznamenala Jitka Zelenková. ■