Jako sexy andílek Victoria's Secret: Zorka Hejdová vystavila své vnady v luxusní podprsence

Zorka Hejdová v třpytivé podprsence připomínala sexy andílka Elsu Hosk. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Moderátorka Zorka Hejdová (28) si nedávno zajela na týden módy až do New Yorku, odkud si přivezla sexy suvenýr. Novou parádou v šatníku se teď pochlubila také na sociálních sítích a bylo se opravdu na co koukat.