Vnadná Bára Mottlová je zase zamilovaná: S novou láskou už má za sebou i dvě dovolené

"Je to teprve chvilička. Teprve se poznáváme a oťukáváme, trošku se pereme. Je to takový vášnivý vztah, tak uvidíme," svěřila nám Bára. Nového partnera poznala až poté, co se v lednu vrátila z Bali. Tam byla s partou českých surfařů ještě jako nezadaná.

Pokud jde o výlet do Karibiku, ten iniciovala po velmi krátké známosti sama. "Řekla jsem, že mám deset dní volna, a že já určitě jedu na dovču a je jenom na něm, jestli jede taky. Tak jel," smála se Bára, která romantiku s novým přítelem naposledy prožívala minulý týden na prodlouženém víkendu v Athénách.

A co je její nový kluk zač? Ze světa šoubyznysu není. To prý Bára ani moc nemusí. "Daří se mi tomu vyhýbat. Nechci urazit pány kolegy, ale vím, co jsme za verbež. Tohle je slušný člověk, který sedí v kanceláři," řekla nám a upřesnila, že jde o majitele firmy, obor podnikání už nespecifikovala. ■