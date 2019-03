Kde je blondýnka? Krainová na oslavě narozenin překvapila úplně fialovou hlavou a líbačkou s kamarádkou

Simona s kamarádkou Eliškou na oslavě Foto: archiv S. Krainové (6x)

Zatímco jiné ženy by ve světle fialovém odstínu vypadaly jako staré mladé, Simona si ho může dovolit. Barva jí neuvěřitelně sekne a vypadá zatraceně mladistvě. Ale pozor, nastálo to nejspíš nebude. Vypadá to, že Simona jen zmátla své hosty. Podle našich informací totiž šlo o paruku.

Sexy měla i outfit, který předepsala i pro své hosty - dress code Lingerie.

Na oslavě narozenin se sešla řada Simoniných přátel. Zarapoval jí Kali, kterého můžete znát z novácké show The Voice (7), dorazila samozřejmě rodina, dále tanečník a choreograf Yemi, raperka Sharlota, zpěvačka Kateřina Mátlová, blogerka Eva Jasanovská, bývalý partner a herec Sagvan Tofi nebo kamarád Petr Vlasák, který bojuje s rakovinou a kvůli Simoně ten večer opustil nemocnici. ■