Takhle drsně by Leoši Marešovi do těla dávat nemohl. Nejhezčí Čech roku 2015 si vyzkoušel trénink superhrdinů

Jakub Kraus má za sebou nevšední zážitek.

Osobní trenér českých celebrit a výživový poradce profesionálních sportovců hraje v ukázce na film Captain Marvel, který vešel aktuálně do kin. Držitel titulu Muž roku 2015 dostal možnost s manželkou Evou na vlastní kůži vyzkoušet náročný trénink, kterým procházela před natáčením herečka Brie Larson, aby obstála v roli superhrdinky.

„Ta ukázka je tak skvěle natočená, že na chvilku podlehnete iluzi, že ve filmu opravdu hraju! Dokonce mi psal kamarád, kterému jsem ji posílal, že vůbec nevěděl, že jsem ten film natáčel a že mi moc gratuluje k takovému úspěchu,” smál se Jakub.

Pro Jakuba to byla zajímavá zkušenost, s některými cviky se setkal úplně poprvé a nadchly jej. Evu hodně zajímalo povídání o tom, jak se herečka Brie Larson na film připravovala.

„Byla jsem překvapená z toho, jak tvrdě a dlouho na sobě makala. Držela striktně čistou stravu spočítanou na určitý počet kalorií, půl roku trénovala dvoufázově, ráno dělala kardio a odpoledne silový trénink v posilovně. Poslední tři měsíce zařazovala do tréninku lekce speciálních dovedností potřebných do filmu jako bojové sporty, nebo jógu,” říká Eva.

Trénink, který si Eva s Jakubem vyzkoušeli, byl zaměřen na dynamiku, kondici a cvičení hlavně s vlastní váhou těla.

„Bylo to intenzivních čtyřicet minut s vojenskými instruktory, kteří do tréninku začlenili i prvky z tzv. boot campů, cvičili jsme hodně ve dvojicích, moc mě to bavilo!“, říká Eva, která chce některé kombinace cviků převzít i do svých tréninků, které připravuje například pro Moniku Marešovou nebo Hanku Mašlíkovou. ■