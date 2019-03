Tak tohle chcete vidět: Nová česká playmate se vykoupala bez svršků v obří koktejlové sklence

Stephanie van der Strumpf je burleska a playmate. Super.cz

"To jméno mi kdysi vymysleli němečtí studenti, když jsem byla na horách. Už tehdy jsem nerada nosila kalhoty, a když jsme zrovna nebyli na svahu, chodila jsem v šatech nebo sukních a punčochách. Znamená to něco jako Štěpánka Punčošková. No a když jsem se rozmýšlela nad burleskním jménem, bylo to hned jasné," smála se Stephanie, když jsme se jí ptali, proč si vybrala zrovna toto holandsky znějící jméno.

K tomu, aby se stala jednou z následovnic světově známé burlesky Dity von Teese, prý tíhla dlouho. "Už jako teenagerka jsem se ráda oblékala do tohoto stylu 20. až 50. let. Burleska mě hrozně zaujala a začala jsem ji dělat jako koníček. Pak jsem odjela do Londýna, a když jsem se vrátila, tak jsem se rozmýšlela, jestli budu dál studovat. A řekla si, že ne, a že budu dělat burlesku. Je to tady velký boom," vyprávěla Stephanie, která si prý nemusí na pracovní příležitosti stěžovat.

A proč se rozhodla svléknout pro pánský časopis? "Byla jsem tam focená už před rokem, ale vevnitř, kde byl se mnou rozhovor. A říkala jsem si, proč nebýt rovnou playmate. Tak jsem si za tím šla a povedlo se," svěřila.

Být velmi spoře oděná jí i vzhledem k jejím pódiovým kreacím nevadilo. "Nejslavnější burleska Dita von Teese, diva, která toto řemeslo, toto umění znovuobjevila, dokonce točila filmy pro dospělé. Pro mě je to prestiž a za nic na sobě se nestydím," vysvětlila Stephanie, která prozradila, že si nechala mj. také zvětšit ňadra. ■