Žhavá ukázka z Kameňáku Video: TV Nova

Herectví někdy bývá řehole, a to i ve chvílích, kdy má člověk zahrát zájem o polonahá dívčí těla. Podobnou situaci zažili při natáčení třetího dílu Kameňáku Václav Vydra (63) s Pláničkou ze Slunce, seno… Pavlem Kikinčukem (59) nebo Oldřich Navrátil (66) alias Nádeníček z Básníků. Podívejte se, jak lascivně všechny tři seladony sváděly známé české dívky z filmů pro dospělé!

Starosta Kameňákova Pepan (Václav Vydra) se stůj co stůj snaží vyhrát sto miliónů v soutěži o nejlepší obec a po rozhodnutí rady starších se nakonec rozhodne spustit obecní televizi.

Jenže pro tu je třeba moderátorka a nejlépe mladá, krásná a odvážná. Na konkurzu, kterému přihlíží i tajemník Bohouš Beránek (Kikinčuk) a tchán Pepanova syna (samozvaný generál Tonda Kašpar v podání Oldřicha Navrátila), dostanou finalistky za úkol předvést, jak by diváka sváděly.

A v pátek uváděném díle to rozjedou, přestože mají u prostopášných gest číst vzrušujícím hlasem nákup z účtenky z místního obchodu.

Vznikly z toho hodně pikantní záběry, protože na place se objevilo hned několik málo ostýchavých hereček z filmů, kteří si muži pouštějí o samotě: Alex Crystal, Katy Rose a Barbara Bieber (v seriálu mimochodem nechybí ani svádivá Playmate Wicky Angel).

„Natáčení bylo náročné, ale herci jevili o scénu skutečný zájem. Snažili se, aby vyzněla opravdu věrohodně,“ zaznělo z produkce. Co na to asi říká Jana Boušková, manžela Václava Vydry? Asi svého muže lituje, co musí v práci zvládnout. ■