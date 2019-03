Po vystoupení této nevěsty zůstali diváci v šoku. Co je na blondýně v bílém divného?

Theresa Mahon Profimedia.cz

Prodavačka Theresa Mahon (38) poslední rok zasvětila plánování své veselky. Ví přesně, kde se bude konat (v hotelu Lough Eske Castle v irském Donegalu), jaké šaty si oblékne, do jaké barvy bude laděna výzdoba (bílo-fialová) i jaká píseň zazní při prvním novomanželském tanci (A Thousand Miles od Christiny Perri). Co zatím neví, je jméno ženicha. Mahon je totiž single.

Romantička z Irska se inspirovala pohádkou o Popelce, takže má jasno v tom, že oblékne „princeznovské“ šaty se závojem, na hlavu nasadí tiáru, v jejím případě asi spíš „korunku“, a dokonce si nechala poslat speciální lodičky, skleněné, zrovna jako měla Popelka (v Disneyho verzi). To vše bez vědomí toho, koho si vlastně bude brát.

„Nemyslím si, že je divné plánovat svatbu bez muže. Je to velká věc, takže začít už teď dává smysl,“ řekla deníku The Sun. „Pokaždé, když otevřu šatní skříň a uvidím bílé šaty, ve kterých se vdám, pocítím záchvěv vzrušení. Mám tušení, že nebude trvat dlouho, než najdu muže, kterého si vezmu,“ předpovídá si šťastnou budoucnost. Zatím se jí, co partnerského života týče, vyhýbala.

Mahon je trojnásobnou matkou, ani jeden ze dvou partnerů ji o ruku bohužel nepožádal. První ji opustil, už když byla těhotná, s druhým se rozešla v době, kdy už měla další dvě děti. „Od té doby se snažím najít skutečného chlapa, vyspělého natolik, aby se usadil. Po zkušenostech se svými dvěma muži jsem se rozhodla, že už nebudu čekat a naplánuji si tu svatbu,“ říká.

Zatímco kamarádky se ji snaží podporovat, rodiče se prý na její hobby dívají s nevolí. „Myslí si, že muže vyděsím,“ říká.

Diváci britské ranní show This Morning, kde Mahon ve středu také vystoupila, byli ze zapálené nevěsty v šoku a její zálibu komentovali různě. Psali, že by si měla najít jiného koníčka, ti ostřejší jí doporučili terapii a našli se i tací, kteří se nepozastavovali ani tak nad plánováním svatby bez ženicha, jako nad výběrem hudby. Theresa by si podle nich měla vyslechnout i názor budoucího manžela, než zvolí píseň pro první tanec. Manželství je totiž především o kompromisech, vzkazují. ■