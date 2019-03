Žhavá milostná scéna s nevlastním seriálovým synem Jitky Čvančarové: Slovenská sexy herečka se svlékla a nakazila kolegu

Lucia Siposová a Marek Lambora si zahráli v milostné scéně. Video: archiv FTV Prima

Díky tomu se dostane do situace, že není na chleba a dělat se musí cokoliv. Tak proč ne třeba erotický blog? V podání temperamentní slovenské herečky to není problém a ještě když jí k tomu sekunduje mladý fešák Marek Lambora (23), který v seriálu hraje nevlastního syna Jitky Čvančarové (40).

Nahota a sex vydělávají a tím se začne řídit jedna z černých vdov Veronika Majerová. Pro slovenskou herečku to znamenalo odhodit pár oblečků a střihnout si tak před kamerou několik odvážných postelových a odhalených scén. Na ukázku se podívejte ve videu.

„Musím říct, že je to pokaždé rozpačité natáčení. K tomu se to točilo ještě v momentě, kdy jsem byla nemocná. Nikdy se mi to nestalo, měla jsem chřipku a bylo mi hrozně,“ vzpomíná herečka na seriálové sbližování Veroniky a Filipa.

„Nejhorší bylo to, že jsem věděla, že to ten Marek ode mě stoprocentně chytne. Nedalo se nic dělat.“ Co herečka předpokládala, stalo se. Takže trapněji jí bylo z nemoci než z té postele a milostných scén. „Bylo to drsné, neustále jsem se mu omlouvala a on byl zlatý.“

Zato Marek Lambora coby Filip řešil víc stud než onemocnění Lucie. „Styděl jsem se dost. Člověk se navenek před štábem tváří, že je vše v pořádku a nic se přece neděje, je to má práce, ale uvnitř jsem myslel, že se rozskočím. Ale Lucka byla moc příjemná a profesionální, takže po pár klapkách už jsem byl naprosto klidný,“ přiznal s úsměvem Lambora. ■