Ivan Hlas promluvil o vážné nemoci: Bojoval s rakovinou hlasivek

Ivan Hlas se loni dozvěděl, že má rakovinu hlasivek. Herminapress

V Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích ho léčil stejný lékař jako Jiřího Pomejeho (✝54). Ten se ale potýkal s jinou diagnózou. O nemoci se Ivan Hlas (64) rozpovídal pro web Expres.cz.

„Byla úvaha léčit to ozařováním, ale to by taky udělalo brajgl v krku. Tak se po velké debatě rozhodlo pro variantu okamžitě vyříznout nádor a nechat tam kus zdravé hlasivky. Z odborného hlediska se teď ukazuje, že to byla správná volba. Zdravá hlasivka se pomalu přimyká k té menší a časem by se to mělo úplně srovnat,“ líčil v rozhovoru oblíbený zpěvák, který má na svém kontě hity Malagelo, Na kolena či Aranka umí hula hop.

Léčba probíhá dobře, ale hudebník ještě nemá vyhráno. Teď v březnu mě čeká další vyšetření. Sice to zatím vypadá celkem dobře, ale tu jistotu prostě nemáte nikdy. Než tam půjdu, tak se budu určitě pořádně klepat,“ míní.

O koncertování ale fanoušci nepřijdou. „Museli jsme s kluky z Ivan Hlas Tria upravit program tak, abych nemusel táhnout celý koncert. Ta jistota tam ještě není a hlasová nervozita pořád je,“ uzavřel Hlas. ■