Hvězda Harryho Pottera ohlásila profesní pauzu: Herečka je vyčerpaná, potřebuje odpočívat

Julie Walters Profimedia.cz

Deníku Evening Standard devětašedesátiletá herečka svěřila, že se teď chce zaměřit sama na sebe a „mít svůj vlastní prostor“.

„Chci odpočívat, protože poslední dva tři roky jsem se nezastavila,“ uvedla mimo jiné. „Budu doma a mít čas jen sama pro sebe,“ dodala herečka, u nás známá například z role Molly Weasleyové v sáze o Harrym Potterovi.

Po návratu do práce by se ráda věnovala pozitivním a veselým rolím. „Nechci si na pódiu každý večer nechat zlomit srdce, myslím, že to není dobré. A ani v televizi a filmech už to nechci dělat.“ Podle herečky totiž emočně náročné role, které vyžadují pláč a trápení, člověka vyždímají. ■