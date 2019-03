Proč se tahle půvabná Slovenka už čtyři roky neobjevila před kamerou? Nabídky jí chodí jen na choulostivé scény

Krásná Kristína vypadá stále jako školačka. Foto: Super.cz/herminapress.cz, Herminapress

„Věnuji se teď jen zpěvu. Zahrála jsem si v české komedii Život je život a v pohádce Johančino tajemství, ale od té doby mi chodily nabídky, se kterými jsem se neztotožnila. Byly to role, které byly jen přijít a mít tam jen na chvilku jen líbivé scény, takže jsem si říkala, že to by mě určitě nebavilo," svěřila Kristina, která vystudovala herectví, a nechce tak přijímat pouze role, ve kterých by ukazovala své tělo.

Pokud by přišla nabídka, která by se jí okamžitě zalíbila, rozhodně by neváhala. „Miluji pohádky, takže do dalšího podobného natáčení bych šla. Nyní se spíš věnuji svojí hudební kariéře,“ prozradila kráska na křtu svého nového videoklipu.

Duet Stále ťa mať nazpívala s Davidem Gránským (27), kterého si sama vyhlídla. „Seznámili jsme se při jednom reklamním projektu a pak jsme se potkali ještě při jednom focení a sedli jsme si, takže jsem Davida oslovila, jestli by se mnou nenazpíval duet,“ svěřila se na křtu romantické písně Slovenka. ■