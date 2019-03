Je k nepřehlédnutí a stejně je bez partnerky! Tenhle krasavec na udílení cen vyrazil v neuvěřitelně barevném obleku

Mikolas Josef Super.cz

"Jsem hodně inspirovaný lidmi v zahraničí, moc se toho nebojím, asi to je odvážné," usmívá se Mikolas. Sám přiznává, že v zahraničí má úspěch ještě výrazně větší než u nás. "Je to jiný. I tady to má velkou podporu. Možná jsou moje věci úspěšnější venku, ale dělá mi velkou radost, že podpora mezi fanoušky je i tady velká," vysvětluje.

A zatím je stále bez partnerky. "Jsem tady se svými rodiči a tak to teď vypadá. Třeba někoho potkám, bylo by to krásný. Byl někdo, o koho jsem měl zájem. Úplně to nedopadlo. Fanoušci, můžete být opět v klidu," dodal Mikolas, který byl na cenách Anděl nominovaný na cenu pro Objev roku. ■