Neohrožený bývalý moderátor Primy: Dopadl na Seychelách zločince, kteří ho okradli!

Tomáš Hauptvogel zažil na dovolené dobrodružství. Profimedia.cz

„V neděli velmi brzy ráno nám někdo vybral pokoj, ve kterém jsme spali! Naštěstí jsme se nevzbudili! Zmizely dva telefony, velký foťák a moje hodinky. Docela pěkná suma. Ještě v noci jsem s policisty projel nějaká feťácká doupata. Nic,“ popsal pátrání po svých věcech Hauptvogel.

Místní policisté příliš akční v pátrání po jeho ukradených věcech nebyli, a tak se Hauptvogel rozhodl pustit se do hledání sám. „Dopoledne ale nastoupil speciální tým Kriminálky Seychely, ve složení kamarádka Karolína, její kolega Deren a já. Vydali jsme se do dalších feťáckých míst a ukazovali záznam z kamery, kde byl zloděj zezadu zachycen. Jedna “smažka” bez váhání řekla jméno Sheiden Bonifa. Deren přes své kamarády zjistil, kde pašák bydlí,“ popsal dobrodružnou akci bývalý moderátor.

S informacemi, které zjistili, zajeli na policii a ta s tříčlenným týmem vyrazila do doupěte zločince, na kterého měli spadeno. „Za chvíli policisté přinesli batoh, ze kterého vytáhli mé hodinky. V poutech pak odvedli bratra onoho Sheidena. Odpoledne byl v cele i on, a navíc prozradil, kde má naše věci schované. Policisté byli nadšeni, protože už rok neměli proti tomuto recidivistovi jakýkoliv důkaz. Teď asi půjde sedět na 3-7 let, protože byl v podmínce,“ popsal neuvěřitelný příběh Hauptvogel. ■