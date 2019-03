Ledová sprcha pro slavnou herečku (45). Tohle její ex (23) vzkazuje novému zajíčkovi (25)

Kate Beckinsale a Pete Davidson nenechali nikoho na pochybách, že tvoří pár. Profimedia.cz

Herečka má štěstí na mnohem mladší muže. Ještě před Davidsonem ji některá média spojovala s komikem Jackem Whitehallem (30), a do loňska rok chodila s hercem Mattem Rifem (23). Ten je ještě o dva roky mladší než Pete.

Otázky na vztah se starší herečkou na sebe nenechaly dlouho čekat, Rifa oslovil web TMZ s tím, co by svému „nástupci“ vzkázal. Nejdřív se prý trochu ošíval, než řekl: „Jako muž muži? Uteč,“ překvapil reportéra.

Pak ale dodal, že doufá, že jsou oba šťastní, a přeje jim jen to nejlepší. „Vlastně nemám žádnou solidní radu. Snad jen být opatrný. Randili jsme spolu rok....a bylo to komplikované. To určitě. Šlo to nahoru a dolů. Ale už se přes to přenesla,“ dodal mladý herec. ■