Tady něco nehraje: Ztracený si rýpnul do Mareše kvůli koncertu v O2 areně!

Zpěvák Marek Ztracený (34) si minulý týden užil velkolepou narozeninovou oslavu. A z bujarého večírku se dostával několik dní doma na Šumavě. "Dopadlo to tak, že jsem stáhl ocas a ujel na Šumavu ve tři odpoledne po oslavě, tam jsem se až do dneška kurýroval. Proběhl příjemný rodinný oběd, trošku jsem se z toho dostal, a jak jsem říkal, že dlouho nebudu pít, tak mám nutkání. Protože jsou tady samí dobří známí, se kterými si rád skleničku dám," řekl Super.cz Marek na udílení cen Anděl.

A jaký je jeho lék na kocovinu? "Můj syn. Když mi začne skákat doma po hlavě a tahat mě za nohy, člověk tak rychle vystřízliví, že to jde samo," usmívá se.

Marek za rok 22. 2. vystoupí v O2 areně a koncert oznámil přímo na své narozeniny. "Doufal jsem, že se třeba prodá 500 lístků, máme prodáno 3000. Máme z toho pokornou radost, cesta je ještě dlouhá, ale potěší to," říká. "Doufám, že bude co nejvíc lidí, uvidíme, jaký ten počet bude, já tam budu stejně stát a plnit si svůj sen," vysvětluje.

Leoš Mareš loni prohlásil, že při jednom koncertu je na nule, protože náklady jsou obrovské. "Je to strašně nákladný. To by mě ale zajímalo, co tam Leoš dělal, jestli mu nic nezbylo. To musel být strašnej mejdan," dodal se smíchem. ■