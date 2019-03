Další hvězdy Skleněného pokoje: Tenhle krasavec má cenu pro nejlepšího evropského herce a bude hrát i Draculu!

Ukázka z filmu Skleněný pokoj s nejlepšími evropskými herci

Nejen Carice van Houten a Hanna Älstrom . Režisér Julius Ševčík si do svého filmu Skleněný pokoj vybral i další hvězdy světového formátu. Tedy minimálně evropského. Claes Bang a Alexandra Borbély získali v roce 2017 Evropské filmové ceny pro nejlepší herce.

Velký krasavec Claes Bang je držitelem zmíněné ceny za film Čtverec, který získal Zlatou palmu na MFF v Cannes, k jeho dalším rolím patří filmová adaptace světového bestselleru Davida Lagercrantze Dívka v pavoučí síti. Claes Bang nejnověji vytváří titulní roli v minisérii Dracula, která se právě začíná natáčet pro BBC a Netflix a která bude novou adaptací kultovního románu Brama Stokera. Ve Skleněném pokoji hraje Viktora, manžela Liesel v podání Hanny Älstrom.

Slovenská rodačka Alexandra Borbély cenu pro nejlepší herečku roku 2017 dostala za roli ve filmu O těle a duši, který zvítězil na Berlinale. Alexandra také na natáčení Skleněného pokoje zavzpomínala.

„Byla to pro mě velká výzva, protože jsem nikdy předtím netočila film v cizím jazyce, pouze v slovenštině nebo maďarštině, a pracovat s takovými herci a navíc v „british english“ – na to se nedalo říct ne,“ svěřila. Ve filmu hraje Katu, která zasáhne do manželství Viktora a Liesel. „Mám pro Katu pochopení, protože, když vám o života vstoupí taková velká láska, nemůžete ji obejít,“ dodává herečka. ■