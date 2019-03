Luke Perry Profimedia.cz

Podobu se se seriálovým Dylanem bychom hledali marně. Jednadvacetiletý Jack se může pochlubit kučeravou blonďatou hřívou a stylizuje se do Tarzana. Jeho sportovní kariéra šla po smrti otce dočasně stranou. Jack zrušil několik zápasů a truchlí společně s dalšími pozůstalými.

„Pro každého byl něčím jiným. Pro mě byl především tátou. Miloval mě a ve všem mě podporoval, byl pro mě velkou motivací a přiměl mě udělat pro vše maximum,“ zavzpomínal Jack na zesnulého tátu a dojemně dodal: „Tolik jsem se toho od tebe naučil, a bolí mě srdce při pomyšlení na všechno, co už s tebou neprožiju. Budeš mi chybět každý den, co budu kráčet po Zemi. Udělám vše pro to, abys byl pyšný. Miluji tě, tati.“

Luke Perry měl s exmanželkou Rachel Sharp dceru Sophii (18), již odchod Luka Perryho také velmi zdrtil. Hercova smrt přišla náhle. Sophia kvůli rodinné tragédii opustila Malawi, kde pracovala jako dobrovolnice.