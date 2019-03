Nahrává písně, točí klipy a filmy. Malé dcerky Báry Polákové ale její rozjetou kariérou netrpí

Sklízí jeden úspěch za druhým. Foto: Nikola Ramešová

„Za čtrnáct dní začínám točit film s Bohdanem Slámou s názvem Krajina ve stínu. Moc se na to těším, a zároveň taky cítím respekt. Bude to černobílý film. Příběh začíná v roce 1938 a končí 1952. Je to o morálních hodnotách, o přátelství, o charakterech lidí v podmínkách, které si my, kteří žijeme v této době, můžeme jen stěží představit,” říká Bára, která je ráda, že může fungovat jako zpěvačka i herečka současně. „Necítím nějaké škatulkování,” říká.

Snímek bude herečka natáčet průběžně až do začátku léta. Za měsíc navíc Bára odjede se snowboardistkou Evou Samkovou natáčet klip k její písni Pojď si k moři. „Tam budeme surfovat a blbnout. Na scénáři pracujeme,” těší se na další zkušenost Bára, se kterou jsme si povídali na dámském brunchi pořádaném švédskou módní značkou u příležitosti Mezinárodního dne žen.

Nabízí se tedy otázka, kdo pečuje o její dcery, když je pracovně zaneprázdněná. „Mám to rozvolněné. Budu kvůli holčičkám natáčet každý měsíc jen pár dní. Od prosince jsem měla dlouhou dobu volno, a tak jsem měla holky jen já a Pavel ( Pavel Liška (47), partner Báry Polákové a otec jejích dcer). Když pracuju, snažím se to omezit na dva dny v týdnu a jinak být s nimi. K moři možná se mnou pojedou holky taky. Když nemůžu ani já, ani Pavel, tak nám pomáhají naši a kamarádka,” popsala, jak to funguje.

Dcery Ronja (4) a Rika (2) zatím umělecké povolání rodičů nevnímají. „Já je neberu na žádné akce ani jim moc nepouštím klipy nebo desky. Myslím, že jejich svět je daleko zajímavější než můj," usmívá se Bára Poláková.