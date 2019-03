Po víc jak dvou desítkách let se rozloučila s rolí: Veronika Freimanová (63) už nechtěla rodit na jevišti

Veronika Freimanová už nechtěla na jevišti rodit. Super.cz

"Myslím, že to byl rekord, i když nevím, jestli jsou úplně spočítané reprízy. V té roli stárneme, je mi tam zhruba od pětatřiceti let do padesáti. Dalo se to hodně dlouho, ale pak už si to tělo řeklo, v tomhle babičkovském věku se nehodí hrát ženu, která rodí na jevišti. Ideální je odejít v nejlepším," smála se Veronika.

Pro diváky, kteří si představení v režii Jiřího Menzela oblíbili, má ale dobrou zprávu. S Žákem se se svými postavami úplně neloučí. "Máme v divadle její volné pokračování, které se jmenuje Další roky ve stejnou dobu, také ho režíroval pan Menzel, tam už je nám víc, někdy od devětačtyřiceti asi do osmdesáti," dodala. ■