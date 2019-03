Za pár měsíců už bude v chomoutu: David Gránský vyzradil detaily o připravované svatbě

Zpěvák plánuje letos svatbu. Herminapress

V červenci to bude rok, co David Gránský (26) požádal svou dlouholetou přítelkyni Nikolu o ruku. Po devíti letech se zpěvák a herec ze seriálu Modrý kód rozhodl posunout jejich vztah dál a poslední měsíce u nich probíhají v režimu příprav svatebního dne.

„Plánujeme, čím víc se to blíží, tím intenzivněji to řešíme, takže už se nám to všechno kompletuje. máme termín, máme místo, Niki už má šaty, řešíme dorty a další věci k tomu, zábavu pro svatebčany,“ prozradil zpěvák na křtu písně Stále ťa mať.

Romantický duet nazpíval se slovenskou zpěvačkou Kristínou Pelákovou a nutno říct, že se jejich píseň stane svatebním hitem pro nadcházející léto. To písni mimo jiné popřála i kmotra Hana Gregorová. „Nejsem zase takový narcis, abych si ji pouštěl na svatbě. Ale vsadím se, že během toho večera, až bude uvolněnější zábava, ji někdo pustí,“ prozradil David, který veselku plánuje na léto.

„Budeme to mít v srpnu. Věděli jsme, že to chceme mít na svatbě maximálně sto lidí a nakonec jsme se do té stovky vešli,“ prozradil s úsměvem Gránský, který už se na svatební den těší. ■