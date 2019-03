Chtějí stihnout svatbu do roka a do dne od zasnoubení. Roman Vojtek a jeho snoubenka promluvili o veselce

Veselka bude nejspíš co nevidět. Herminapress

Když jsme měli možnost dvojici na premiéře vyzpovídat, stočil se náš rozhovor logicky k připravované veselce. Loni v říjnu se totiž Roman a Petra zasnoubili a podle nepsaných zvyklostí by měla být svatba do roka a do dne. Z jejich potutelných výrazů ve tváři bylo jasné, že se něco chystá.

„Svatba určitě bude, a má-li se uskutečnit do roka a do dne, máme ještě sedm měsíců čas rozhodnout, kdy a kde se uskuteční. Já teď mohu říci jen to, že bude někde v teple,“ naznačil.

Teplo bude určitě třeba u jeho sestry, která žije v Bolívii, anebo ve Spojených arabských emirátech, kde byli milenci na obhlídce minulý rok.

„To je sice pravda, ale příjemné klimatické podmínky budou v létě i u nás, takže se prostě uvidí. Vzít se rozhodně chceme, kdy a kde je jen námět k přemýšlení a rozhodnutí,“ s tajemným úsměvem naznačil Roman.

Cestou do sálu se stihl ještě se svými nejbližšími vyfotit a poté se nechal slyšet, že návštěvy animovaných pohádek pro něj rozhodně nejsou nutnou povinností kvůli dětem, ale je prý nadšeným divákem on i jeho partnerka.

„Je to animovaný příběh a na těch my u nás dost ujíždíme. Myslím si, že v současné době neexistuje žádný animák, který bychom neviděli. Ovšem musí to být jen a pouze příběhy s dobrým koncem a bez násilí. Mlácení a agresivita pro nás nejsou,“ dodal Roman Vojtek. ■