Malá kopie své krásné maminky. Alice Bendové mají stejné nejen jméno, ale i módní vkus

V rodině Alice Bendové (45) jablka nepadají daleko od stromu. Tedy rozhodně to platí aspoň v té ženské linii.

Je sice pravda, že osmiletá dcera Alička zatím netíhne ke kumštu, ale bez nadsázky vypadá jako mladší kopie své krásné matky. Dokonce obě Alice pojí stejný styl oblékání. „Není to růžová holčička a nikdy nebyla,” dala nám za pravdu herečka.

„Odjakživa má ráda černou barvu, kožené bundy, tenisky. Není úplně do kluka, ale spíš je to takový sportovní typ. Taková rocková, a to i povahově,” smála se bývalá modelka, nyní herečka a moderátorka.

Alice Bendová má obě děti, vedle Alice ještě syna Vašíka, s bývalým manželem, hokejistou Václavem Bendou. Nyní žije s o dvanáct let mladším partnerem Michalem Topolem, se kterým potomky zatím nemá. ■