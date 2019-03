Hvězda seriálu Vyprávěj má dceru v první třídě. Se změnou měla mnohem větší problém než její dítě

Betka Stanková promluvila o talentované dceři. Super.cz

„Režim je úplně jiný a jde hlavně o to, aby si zvykl rodič. Než dojde k procesu učení, je třeba spoustu věcí nakoupit a projít administrativními procesy,” říká herečka, pro kterou byla změna podstatně těžší než pro její dceru. „Vnímám to totiž z pozice dospělého člověka. Pro ni byl přesun přirozenější než pro mě.”

Na křtu speciálního programu pro školy a mateřské školky, který právě spouští Divadlo Spejbla a Hurvínka, jsme se hvězdy seriálu Vyprávěj ptali, jestli u svého dítěte zaznamenává, že zdědilo talent po rodičích. „Otázka se nabízí, ale já to takhle nevnímám a ani to v ní nepěstuji. Vím ale, že je nadaná na pohyb,” říká Betka, jejíž dcera se už tři roky věnuje baletu. „Myslím, že ji to baví, ale jestli to je její cesta, se ukáže až časem. Nestačí, že chce pouze rodič, ale musí chtít i to dítě. Rozhodně si ale myslím, že pro děti je pohyb strašně důležitý,” uzavírá naše povídání Betka Stanková. ■