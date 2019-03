Petr Vlasák znovu svádí boj s rakovinou. Foto: archiv P. Vlasáka

Nejdříve Vlasák v úterý informoval o zákroku, který jej čeká, a to ozařování gama nožem. „Doufám, že to konečně zabere a tu zákeřnou sv*ni rakovinu zničí a zabije!!!!“ věřil. O den později ale zveřejnil zprávu, že zákrok nakonec nemohl kvůli výsledkům magnetické rezonance podstoupit. „Tak změna! Už jsem šel na zákrok a po ranní rezonanci se ukázalo veliké riziko ochrnutí!! A akce se zatím odkládá!!!“ vzkázal fanouškům.

Kvůli výsledkům magnetické rezonance nemohl Vlasák ozařování gama nožem podstoupit

Na sociální síti se vzápětí dočkal obrovské vlny podpory od přátel i ostatních followerů, která je pro něj velkou vzpruhou. „Opravdu moc to potěší a dodá vítr do plachet!!!“ poděkoval z Nemocnice na Homolce, kde s nemocí bojuje.

Rakovina se Petru Vlasákovi vrátila už potřetí. Navzdory komplikacím, které se mu staví do cesty, se s nemocí pere jako lev a je odhodlaný ji porazit. „Nedá se nikdy říci, že je to v pohodě. Věřil jsem už před lety, že se to nemůže vrátit. Říká se, že když se to pět let nevrátí, tak dobrý. Můj nádor ale mívá prý mezi 9. a 12. rokem tendenci k návratu a po deseti letech se to vrátilo. Tak to šlo pryč,“ řekl Vlasák Super.cz v roce 2017 po druhé operaci. ■