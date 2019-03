Petra Kvitová Foto: Prima ZOOM/Jan Tůma

I když patří mezi světovou tenisovou elitu, pořád je to skromná holka, která ví, že si musela cestu na vrchol těžce vydřít. Petra Kvitová (28) exceluje na turnajích a se svými křivkami by obstála jako modelka. Její nejnovější fotky vám vyrazí dech!

Rodačka z Fulneku se předvedla v netradiční pozici. Místo sportovního outfitu oblékla kožený obleček, v němž připomínala princeznu Xenu. Petra je velká bojovnice. Na těchto fotkách vzbuzuje respekt a zároveň je nebezpečně přitažlivá. V tak skvělé kondici snad ještě nebyla.

Dnes už zná jméno Petra Kvitová celý svět a tenistka je finančně zajištěná díky prémiím ze světových turnajů. Počátky její sportovní kariéry ale byly velmi skromné. „Moji rodiče neměli tolik peněz, tak jsme objížděli dětské turnaje autobusem a vlakem, abychom ušetřili. Je to jedna z věcí, která mi pomohla v tom, jaká jsem. Formovalo to i mé myšlení. Ale zřejmě to není jediný důvod toho, že jsem někomu sympatická,“ prozradila Petra magazínu Prima Zoom.

V rozhovoru došlo také na slova o brutálním přepadení v roce 2016, po němž hrozilo, že Kvitová bude muset skončit s tenisem. To se ale naštěstí nestalo. Přesto ji tato událost silně poznamenala: „Sice jsem věděla i předtím, že v životě jsou důležitější věci než tenis a že není nejpodstatnější, zda vyhraju, nebo prohraju, ale to napadení bylo pro mě zlomové, protože jsem si uvědomila, že pár vteřin vám může otočit celý život. Najednou jsem se dostala do situace, a nikomu bych nepřála, aby se v takové situaci ocitl, kdy jsem nevěděla, jestli ještě vůbec budu někdy hrát. Proto jsem se na mnoho věcí začala dívat jinak.“ ■