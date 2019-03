Sluneční paní z Troškovy pohádky: Takhle vzpomínala na Jiřího Pomejeho (✝54)

Sluneční paní z Troškovy pohádky zavzpomínala na Jiřího Pomejeho. Super.cz

Humheyová si zahrála např. v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci

S Jiřím Pomejem se znala hlavně z doby, kdy byl ženatý s herečkou Michaelou Kuklovou (50). Coby psycholožka ho přátelsky i několikrát vyslechla v době, kdy už mu to v manželství skřípalo. Na Jirku vzpomínala v dobrém.

„Povídali jsme si spolu několikrát. Nevím o tom, že by někdy někomu ublížil. Byl plný lásky, že tou láskou zahltil. I ty duše, které okolo něj byly blízko, a které miloval, tak pro ty lidi to bylo nesmírně těžké. Měl velké srdce. Kdyby mělo jeho fanfarónství jiné kontexty, tak možná že by byl úplně někde jinde,“ zavzpomínala Humheyová na zesnulého Jiřího.

S ním se vedle rodiny a vdovy Andrey Pomeje (30) přišli rozloučit také mj. kamarád Pavel Pásek, Vendula Pizingerová (47), Dana Morávková (47), Jakub Smolík a celá řada dalších přátel a kolegů. ■