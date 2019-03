Kariéra musí stranou! Britney Spears tráví všechen čas s nemocným tatínkem

Britney s otcem Jamiem Spearsem Profimedia.cz

V lednu Britney Spears (37) informovala prostřednictvím Instagramu, že odsouvá svou kariéru na vedlejší kolej, a to kvůli náhlým zdravotním problémům otce Jamieho Spearse. Tomu prasklo tlusté střevo a musel okamžitě na operaci. Podle E! News se Jamie po operaci stále zotavuje v domácí péči.

„Jamie se cítí lépe. Stále se zotavuje doma v Louisianě a Britney jezdí sem a tam, aby s ním mohla trávit co nejvíc času. Snaží se ho podporovat, jak nejlépe umí,“ svěřil zdroj portálu.

Je to poprvé, co se zpěvačka nevěnuje naplno kariéře a fanouškům, ale upřednostnila rodinu. „Její otec je pro ni velmi důležitý, a když onemocněl, věděla, že musí upřednostnit soukromý život. Strávila spoustu let cestováním, pryč od otce. Za poslední čtyři roky, které spolu strávili ve Vegas, se však ještě více sblížili,“ doplnil zdroj.

Zpěvaččin otec je navíc skvělým dědečkem a tráví spoustu času se svými vnuky Seanem (13) a Jaydenem (12). „Před pár měsíci byl můj otec hospitalizován a málem zemřel. Jsme tak vděční, že to zvládl a má před sebou ještě spoustu dalších let. Je důležité stavět rodinu na první místo,“ napsala Britney na svůj instagramový účet začátkem roku. ■