Před krematoriem se lidé začali scházet už po dvanácté hodině. Mezi prvními smutečními hosty dorazila Jiřího rodina, dále herečka Dana Morávková a její muž Petr Malásek, do Českých Budějovic přijela i Pomejeho manželka Andrea (30), kterou nedoprovodil partner Petr Plaček, ale rodina.

„I když se to asi dalo očekávat, je nám to moc líto,“ řekla Morávková. „Naposledy jsme se viděli v létě. Pak jsme ho ještě chtěli kontaktovat, ale už se nám to nepovedlo,“ doplnil Malásek. „Mluvila jsem s Péťou, tedy sestrou Jirky Pomejeho. A samozřejmě je mi hrozně líto maminky a té holčičky,“ dodala herečka.

„Byli jsme dlouholetí kamarádi. Na Jirkovi jsem měl rád tu neuvěřitelnou víru v to, co dělá. Měl neuvěřitelnou energii a zápal pro věc. Někdy ta jeho obrovská euforie neměla reálné podklady,“ zavzpomínal režisér Zdeněk Troška, jenž Pomejeho naposledy viděl před dvěma lety, když za ním Jiří přijel do Hoštic.

Obřad začal kolem jedné hodiny odpolední písní z pohádky Z pekla štěstí, kterou nazpívali Iveta Bartošová a Daniel Hůlka. Jiří pohádku produkoval. Následně zazněl i hlas Karla Gotta a písně z filmu Andělská tvář.

Pomeje zemřel po dvouletém boji s rakovinou. Nemoc mu lékaři diagnostikovali v dubnu 2017. Herec podstoupil 35 cyklů ozařování, nemoc se bohužel rozšířila. S odstraněním hrtanu, které by jej připravilo o hlas, ale Jiří vyčkával a zkoušel nemoc „vyhladovět“.

V lednu však operaci podstoupil. Loni v listopadu se dozvěděl, že se mu nemoc vrátila a zasáhla kosti. Pomeje znovu podstoupil ozařování, chemoterapii však již lékaři nedoporučovali. Zemřel v Nemocnici Na Pleši. ■