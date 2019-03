Dcera zesnulého Luka Perryho (✝52) promluvila o smrti tatínka: Na tohle vás nikdo nepřipraví!

Luke Perry Profimedia.cz

„Nejsem si jistá, co říkat nebo dělat. Na takovou situaci vás nikdy nikdo nepřipraví. O to těžší je, že se to děje před zraky veřejnosti,“ napsala na svém instagramovém účtu.

Jen několik dní před otcovou smrtí byla Sophie v Malawi, kde dělala dobrovolnickou práci v několika komunitách. Když se dozvěděla o otcově mrtvici, okamžitě se vrátila domů. „Hodně se toho v posledním týdnu stalo. Všechno se odehrálo tak rychle. Dostala jsem se domů z Malawi právě včas, abych mohla být s rodinou,“ řekla.

Sophie také poděkovala fanouškům za velkou podporu, kterou jí vyjadřují. „V posledních 24 hodinách se mi dostalo neuvěřitelné množství lásky a podpory,“ napsala na svém instagramovém profilu. „Nemohu reagovat na stovky krásných zpráv, ale vidím je a moc si jich vážím."

Dcera představitele Dylana z Beverly Hills 90210 není jediná, která oplakává zesnulého herce. K jeho smrti se vyjádřili i herci z oblíbeného seriálu, včetně Shannen Doherty, která ztvárnila jeho seriálovou lásku. ■