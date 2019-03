Je opravdu Čarodějka? Krásná muzikálová zpěvačka ví, z čeho vyrobit nápoj lásky

Betka Bartošová touží po roli v muzikálu Čarodějka. Super.cz

"Je pravda, že tady jsem nebyla na konkurzu už šest let. A zajímá mě projekt Čarodějka, který se chystá," přiznala Betka, že by si ráda zazpívala čarodějku Glindu, která má opravdu hodně těžké hudební party. "Protože mám hodně jiné práce, intenzivně jsem se připravovala jenom pět šest dní. Navíc jsem se až na poslední chvíli rozhodla, že do toho zkusím jít," přiznala nám.

Tajemno, kouzla a mystika, jichž je muzikál plný, Betku teoreticky velmi lákají. "Když už se bavíme o čarodějích, miluju Harryho Pottera. Mám chuť si ho přečíst zase od začátku," řekla Super.cz. V praxi je to ovšem jiná. "Vím, že nápoj lásky se prý připravuje z kořene mandragory, ale zatím jsem ho nepotřebovala," smála se Betka, která je šťastně zamilovaná.

"Vím, že asi existují lidi s čarodějnými schopnostmi, ale nezabývám se tím. Nikdy jsem si ani nenechala hádat z ruky nebo karet, i když moje kamarádky k věštkyním chodily. Jednak tomu asi moc nevěřím a na druhou stranu bych to ani vědět nechtěla," uzavřela. ■