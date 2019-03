Anička Slováčková se distancuje od rodiny: Proč se nechtěla vyfotit s mámou Dádou Patrasovou?

Anička Slováčková se nechtěla nechat vyfotit společně s mámou. Super.cz

Zpěvačka Anna Slováčková (23) si zazpívala na stejné desce, pro kterou nahrával její táta Felix Slováček (75) saxofonová sóla a její máma Dáda Patrasová (62) byla kmotrou. Dalo by se říct: Rodinný podnik. Tak to ale mladá zpěvačka nevidí.

"Musím říct, že mě to samotnou překvapilo. Toho se asi nezbavím," krčila rameny. "Ne, že by mi to bylo nepříjemné, spíš to nevnímám. Pro mě je to práce jako každá jiná, takže k ní přistupuju profesionálně," řekla Super.cz.

V baru, kde se deska Radima Flendera Stanice svět křtila, se ovšem nechtěla s mámou Dádou ani vyfotit na společný snímek. "Nechci zbytečně rozpoutávat žádné další kauzy, komentáře, rozhovory a diskuze kolem naší rodiny, takže se snažím jít svojí vlastní cestou a s nikým se moc nespojovat," vysvětlovala.

Od rodičů se tak distancuje. "Myslím, že je to tak dobře. Každý máme trochu jinou tu svoji dráhu a jiné cesty. Rodiče strašně moc miluju a budu za nimi vždycky stát, ale osobní a pracovní život je něco jiného," dodala Anička, která se ale nakonec nechala přemluvit a nejen, že se na pódiu při křtu postavila vedle maminky, ale další společné snímky vznikly, když je z akce odvezl domů jeden řidič v jednom voze. ■