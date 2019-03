Sedm let po rozchodu spolu vycházejí skvěle: Koučka Tváře a známý bavič nemají papír na majetkové vyrovnání ani rozvod

Linda Finková promluvila o současných vztazích se svým ex Richardem Genzerem. Super.cz

Už je to sedm let, co se tenhle pár rozešel, a momentálně jsou vztahy mezi nimi téměř idylické. "Takhle nějak jsem si to představovala," řekla Super.cz koučka show Tvoje tvář má známý hlas Linda Finková (50) o tom, jak vychází se svým stále ještě manželem Richardem Genzerem (52), s nímž má dvě děti.

"Jsem úplně nadšená, je to výborné. Jsem ten typ, že když už s člověkem nechci být, tak to neznamená, že se budeme urážet a nenávidět. Jsem pro to, aby spolu lidi po rozchodu kamarádili, zvlášť, když mají děti," upřesnila.

Richard bude dokonce hostem komického seskupení Trojhlavá saň, jehož je Linda spolu s moderátorkami Anetou Christovovou a Vlaďkou Pirichovou členkou. Jde o talk show, kde se tři "baby" pustí do jednoho chlapa. "Jasně, že si z něj budeme dělat legraci, ale on nás hned sklapne. Těšíme se na to. Bude to zatím naše největší vystoupení," dodala Linda.

Po letech, co spolu nežijí, se ale stále nemají k rozvodu. Na papíře nemají vyřešené ani majetkové vyrovnání. "Asi se někdy rozvedeme, když se bude jeden z nás chtít zase s někým vzít. Důležité je rozdělit si majetek, hlavně když lidé podnikají, aby si nepřekáželi. My si neděláme žádné naschvály, ani jeden z nás není třeba gambler. Takže majetek máme rozdělený jenom ústně, kdy jsme si řekli, co by, kdyby," uzavřela. ■