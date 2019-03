Štíbrová, Arichteva a Pártlová šokovaly na plese v Bruntále! Přijely moderovat. A úplně zadarmo

Nikol Štíbrová Super.cz

"Dlouho jsme se bránily moderování akcí, zejména pak maturitních plesů. Nechtěly jsme mladým lidem ničit budoucnost, jejich večer, aby to nemělo dopad na jejich mentální zdraví," řekla Super.cz s úsměvem Nikol.

"Zničehonic napsala slečna z Bruntálu. Řekly jsme si s holkama, pojďme to prolomit. Je to daleko, když se tam něco stane, tak to tam zůstane," vysvětluje s tím, že moderovaly úplně zadarmo. Dokonce si nenechaly zaplatit ani čtyřhodinovou cestu autem z Prahy do Bruntálu.

"Hecly jsme se, řekly jsme, že za to nic nechceme. Poměr cena výkon. Nemohly jsme si říct žádný honorář," vysvětluje Nikol.

"Přijely jsme, odvedly jsme výkon, pár lidí zatleskalo a po půlnočním překvapení jsme zase odjely. Bylo to hezký. Já si zavzpomínala na maturiťák, Verča si zavzpomínala na svá mladá léta, Marťa maturiťák neměla. Ona má určitě nějaký jiný druh maturity, vysokou školu života," dodala se smíchem Štíbrová na večírku Marka Ztraceného. Štíbrová si zahrála v jeho posledním videoklipu. A nebude chybět ani na jeho naplánovaném koncertě v O2 areně, 22. 2. 2020. ■