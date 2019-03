Populární zpěvačka doma v obýváku porodila syna. Pochlubila se i fotkou

Jessie Ware Profimedia.cz

Právě k těm mířil děkovný text připojený k fotce, na níž je zpěvačka zachycena, jak krmí novorozeného chlapečka. „V noci jsem ve svém obýváku porodila překrásného chlapečka. Nezvládla bych to bez nejúžasnějšího týmu NHS (národní zdravotní služba) ve složení Francie, Annie a Roisin,“ připsala k fotce.

Syna má, stejně jako dvouletou dcerku, s osobním trenérem Samem Burrowsem. Jména dětí manželé nezveřejnili.

Se svým mužem začala interpretka hitů Wildest Moments a Say You Love Me randit už na škole, vzali se v roce 2014 v Řecku. „Jsme spolu od osmnácti let. Víme o sobě všechno. A to je moc hezké,“ svěřila.

Ware se s fanoušky podělila o fotku pořízenou krátce po porodu syna

Děti má zpěvačka s manželem Samem Burrowsem