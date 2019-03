Tak tohle je vážně úlet! Poznáte, kdo se skrývá pod maskou vnadné blondýny?

Herec a bavič se na jevišti promění v ženu. Foto: archiv Divadla Broadway

V jednom ze svých kabaretních převleků, který v představení oblékne, se předvedl během focení do divadelního programu. A nutno říct, že to byla opravdu neuvěřitelná podívaná. Známého herce a baviče by totiž pod vrstvou líčidel a v dlouhé blond paruce poznal jen málokdo.

Na výrazu Genzera je vidět, že si své proměny v Kvítku mandragory, který má premiéru již 13. března, opravdu užívá. Ještě na začátku zkoušení totiž netušil, že si zahraje v dámském oblečení a bylo to jedno z jeho skromných přání. „Bavilo mě to a zase bych si zahrál ženskou. Tady mě to nepotká, tady jsem bezdomovec,“ řekl na prvních zkouškách Genzer, kterému se nakonec vše splnilo a před diváky se promění v tuhle krasavici. ■