Až po čtyřicítce se dočkal debutové desky: Tenhle zpěvák uhranul Lucku Vondráčkovou

Radim začíná s debutem docela pozdě, až po čtyřicítce. "Dlouho jsem nepotkal ty správné lidi, ale byl jsem trpělivý. Takže si teď konečně plním svůj sen," vysvětlil Flender, který zpívá s kapelou, zkouší to i v muzikálech, ale stojí nohama na zemi, takže má i civilní zaměstnání. Stará se o údržbu eskalátorů.

A jak vůbec přišel ke spolupráci se známou zpěvačkou? "Původně jsem chtěl na písničky pro holku oslovit jinou zpěvačku, ale přítelkyně, která je i mojí manažerkou, mi to zatrhla, že ji nezná," svěřil. Vzala si na starost i propojit ho s Luckou, která byla jednou z jeho písniček tak uhranutá, že si ji vyžádala i pro sebe.

"Původně jsem jí zrovna tuhle písničku ani posílat nechtěl, ani jsem si nemyslel, že by zrovna tuhle zpívat chtěla. Ale o jedné skladbě mi řekla, že ji moc nezaujala, ať jí pošlu nějakou jinou. Poslal jsem pro jistotu další čtyři, které jsou pro holku a ona mi řekla, že ta Stanice svět se jí líbí tak hrozně, že mi ji nejen nazpívá, ale chtěla by si ji dát i na svoje cédéčko. Tak jsem byl pochopitelně rád," upřesnil Radim, který by měl spolu s Luckou k tomuto songu natočit i klip.

"Všechno je připraveno na květen, máme hrubý scénář, ale musí se to všechno samozřejmě prokonzultovat i s Luckou. Záleží také na tom, kdy se vrátí do Česka," uzavřel zpěvák. ■