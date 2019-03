Těsně před čtyřicítkou se svlékla donaha. Nejstarší sestra ze slavného klanu nepřestává šokovat!

Kourtney Kardashian potěšila rajcovní fotkou. Profimedia.cz

Kourtney lákala na nový projekt s názvem Poosh. Podle zdrojů E! News se jedná o lifestylový portál, nicméně jeho obsah stále zůstává záhadou. Kourtney často spolupracuje s kosmetickými značkami, je tedy možné, že se můžeme těšit na novou spolupráci nebo možná i novou kosmetickou značku.

Občas se také věnuje designu interiérů, což by mohlo být další nápovědou. A proč název Poosh? Fanoušci rodinné reality show Keeping Up With The Kardashians tak přezdívají dceři Kourtney Penelope. Věří tedy, že proto zvolila Kourtney, která nikdy neváhala ukázat své křivky, právě tento název. ■