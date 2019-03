Zoufalý Jiří Krampol: Jeho žena leží v nemocnici vyhublá na kost. Neví, co s ní bude dál

Jiří Krampol je zoufalý ze zdravotního stavu své manželky. Super.cz

S Jirkou jsme o Hance mluvili, když vyrazil do baru na křest desky zpěváka Radima Flendera, který s ním občas vystupuje. Ve stejném baru ostatně byl s Hankou loni v létě na veřejnosti naposledy. "Hrozně zhubla, měla nechutenství a nemohla jíst, i kdyby se zbláznila. Vůbec nic nejedla. S tím se nedá nic dělat. Ono když jste čtyři roky doma, zavřená, s třema zlomeninama, cpete se práškama, všechno vás bolí, nemůžete chodit, jet na dovolenou, pořádně ven, na procházku se sotva belháte, tak to na toho člověka zapůsobí," krčil rameny herec.

Hanka také hodně kouřila. "Bohužel opravdu moc. Ale to jí v nemocnici zatrhli," dodal Jirka, který sám na doporučení lékařů přestal kouřit v prosinci. Ve středu by měli jeho ženu z nemocnice pustit, ale Krampol neví, jak bude léčba pokračovat. "Určitě se bude muset dál léčit. To není o tom, že bude po pár dnech v nemocnici zdravá. Nevím, jestli bude někam docházet, nebo by měla být dál někde hospitalizovaná, to by se nedalo nic dělat. Budu souhlasit se vším, co jí pomůže," uzavřel. ■