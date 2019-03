Člen slavného bratrského tria prozradil detaily ohledně svatby s herečkou z oblíbeného seriálu: Čeho se chtějí vyvarovat?

Sophie Turner a Joe Jonas se vezmou v létě. Profimedia.cz

„Vezmeme se letos. Bude to letní svatba. Těším se na to, bude to velká zábava,“ svěřil zpěvák v The Late Late Show Jamese Cordena. Bylo to poprvé, co se fanoušci dozvěděli detaily o svatbě slavného páru od zasnoubení v říjnu 2017. A jelikož je jeho mladší bratr Nick už ženatým mužem, Joe nyní ví, čeho se chce na svatbě vyvarovat.

„Řekl bych, že jeden obřad bohatě stačí,“ narážel na několikadenní ceremonie Nicka a Priyanky během křesťansko-hinduistické svatby v Indii, která trvala několik dní. „Oba vypadali božsky a všechno, ale jeden obřad je až dost,“ řekl o bratrově svatbě.

Slavní bratři se před pár dny vrátili na hudební scénu s písní Sucker. V klipu k singlu se objevily i jejich manželky a snoubenka. Nick obsadil Priyanku, Joe Sophii a nejstarší Kevin (31) manželku Danielle. A to je prý jen malá ukázka z toho, co mají Jonas Brothers pro své fanoušky nachystané. ■