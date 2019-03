Už skoro rok se neviděla s mámou Štikovou! Ornella naposledy promluvila o vztahu s Monikou

Monika Štiková s dcerou Ornellou Koktovou Michaela Feuereislová

"Je to skoro rok, co jsme se viděly naposledy a co jsme spolu mluvily. Musím říct, že žít ve světě klidu, kde nejsou hádky na denním pořádku, je to, co mi vyhovuje. Mně i celé naší rodině," říká rázně Ornella s tím, že na tom nemá v plánu cokoli měnit.

Zbytek rodiny spolu komunikuje takřka denně. "S mámou se nebavíme nikdo z rodiny. Asi to vyvrcholilo Štikama, v televizi to bylo myslím dost vidět. S tátou je vztah úplně v pohodě, mluvila jsem s ním asi před deseti minutama," upřesnila.

"Chci se od toho oprostit. Proto ani nechodím na veřejný akce, chci na sobě pracovat, Pepa mi strašně moc pomáhá. Chci sama něco vybudovat, dokázat to sama sobě i Quentinovi. Snažím se změnit svůj osud, jeho osud, osud rodiny. Hraju s kartama, který mám," dodala Ornella, která se vrhla na podnikání, má obchod s potřebami pro koně, kteří jsou jejím velkým hobby.

"Je to opravdu naposledy, co mluvím o mámě a o Štikách, je to za mnou. Nechci se s tím spojovat. Žiju si svůj klidný život s milující rodinou. Už je to pryč," uzavřela. ■