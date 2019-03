Nikdo nevěřil, že není Brazilka. Česká zpěvačka mámila na karnevalu v Riu svými opálenými stehýnky

Na tuhle kočku je radost pohledět. Foto: Victoria Velvet

„Bylo to hodně práce a úsilí, ale stálo to za to,” svěřila se se svými čerstvými pocity česká zpěvačka, která na své vystoupení oblékla odvážný kostým s kloboučkem, který více odhaloval, než skrýval.

Interpretka hitů Boneshakin' Hot, This Life či úspěšné předělávky hitu Hotel California vystoupila na bombastickém karnevalu v Brazílii již podruhé, a tak věděla, do čeho jde. Oproti premiéře do svého vystoupení chtěla dát ještě víc. „Jsem vážně hotová, necítím nohy a po celém těle mám modřiny. Na první pohled to asi nevypadá, ale je to pěkně náročné tancovat hodinu a dvacet minut v tomto kostýmu, usmívat se a nepolevit. Porota tě totiž sleduje a ty nechceš selhat,” říká nadšeně ještě pod vlivem endorfinů kráska a jedním dechem dodává: „Češi to ve velkém dokázali.” ■