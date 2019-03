Dylan si v pokračování Beverly Hills 90210 nezahraje: Luke Perry (✝52) zemřel

Luke Perry Profimedia.cz

Partička z Beverly Hills 90210 měla na seriál navázat v téměř celé původní sestavě. Jasná nebyl jen účast Shannen Doherty alias Brendy a Luka Perryho čili Dylana. Herečka pravděpodobně nepodepsala smlouvu kvůli vyčerpávajícímu boji s rakovinou. Její kolega se měl po mrtvici vrátit na scénu, ale to se bohužel nestalo.

Americký server TMZ informoval o tom, že Luke Perry je po smrti. Herec zemřel v americkém Burbanku. V posledních dnech mu dělali společnost jeho nejbližší včetně syna Jacka (21), dcery Sophie (18) a snoubenky Wendy Bauer.

Luke Perry byl z celé sestavy herecky nejaktivnější. Hrál například v seriálu Riverdale. Režisér Quentin Tarantino jej obsadil do svého posledního filmu Once Upon a Time in Hollywood. Herec se ale jeho premiéry bohužel nedožil. ■