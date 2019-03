Během tohoto trapasu měla Vanda Hybnerová větší publikum než při představení. Herečka nabourala do významné památky

Vanda Hybnerová bourala do brány Pražského hradu. Super.cz

Díky svému partnerovi Vanda Hybnerová (50) ve středním věku poznala kouzlo jízdy na motorce. Její o třináct let mladší přítel Jakub Choura totiž vlastní silnou mašinu a herečka je prý nadšeným spolujezdcem.

„Nepřijala jsem pozvání pouze proto, abych se předvedla v médiích, ale motorky mě baví. Motorku si sice pořizovat nechci, protože vím, že bych se na ní zabila, ale tento způsob života je zvláštně nakažlivý,” svěřila se nám Vanda na zahájení veletrhu Motosalon a dále uvedla: „Začala jsem s tím pozdě. Je to dost podobné jízdě na koni, musí se naprosto soustředit na jízdu.”

Herečka sice nevlastní žádný silný stroj, ale pořídila si skútr. „Každý, kdo má skútr a nepoloží ho, jako by nebyl. Mám takovou hezkou historku, jak jsem jednou na skútru narazila do brány Pražského hradu. Jela jsem na představení na Shakespearovské slavnosti. Měla jsem při tom víc publika než na samotném představení,” rozesmála se při vzpomínce na nehodu herečka. „Udělala jsem si ostudu, ale řekla jsem si, že to kvůli tomu nebudu vzdávat. Neúspěchy mě posilují a jezdím dál,” říká odhodlaně Vanda Hybnerová. ■