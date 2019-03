Mikolas Josef už dnes může nabídnout víc než své nahé tělo. Proč se ale taky někdy neukázat

Mikolas se stal tváří kolekce pánského spodního prádla. Foto: Tezenis (2x)

Neprotiřečí si nyní? „Nemyslím si to. Je to jiné, když se spojuji se značkou jako hudebník a nikoli jako model,” říká Mikolas.

V módě by se chtěl interpret hitu Lie To Me realizovat i v jiných rovinách. Jednou by prý rád navrhoval dámské oblečení či boty. Touží prý tvořit dámské boty na vysokém podpatku. „Jednou bych si moc rád zařídil kolekci vlastního oblečení. Asi ale ponese jiné jméno než to moje. Teď se ale věnuju jiným věcem a můj život jde jiným směrem, ale uvidíme do budoucna,” říká Miki.

Zpěvák bude 3. dubna 2019 debutovat se svým celovečerním koncertem v pražském Foru Karlín. „Bude tam hodně tanečních show. Zároveň tam bude hodně lidí z celého světa, budou tam lidi z Afriky, které tam vezu jako vokální sbor. Můžete se těšit na dokument. Nechám své fanoušky hlasovat, který song se jim nejvíc líbí a ten pak vydám,” prozrazuje Mikolas Josef. ■