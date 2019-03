Před návratem do Kleopatry držela hladovku: Manželka Pepy Vojtka se na prknech předvedla ve skvělé formě

Jovanka Vojtková opět tančila v muzikálu Kleopatra. Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

Nutno říct, že na jevišti předvedla opravdu bezvadnou figuru a kostymérky na jejím původním kostýmu nemusely vůbec nic upravovat. „Bylo to moc fajn si zase po letech zatancovat. Do Divadla Broadway jsem před 17 lety nastupovala právě do muzikálu Kleopatra, tehdy jsem začínala v taneční company, hada jsem hrála 10 let, takže Kleopatra je moje srdeční záležitost,“ sdělila nám tanečnice.

Vedle Kleopatry se ale Jovanka se stále věnuje především práci ve svém kosmetickém salonu.

„Nevydržela bych být doma, ta práce mě moc baví a daří se mi skloubit práci a rodinu,“ prozradila Vojtková, která s manželem Pepou vychovává syny Alberta a Adama. V Divadle Broadway se s ním v Kleopatře potkává na jednom jevišti, on září jako Marcus Antonius. „Má to také velkou výhodu, že můžeme jezdit do divadla jedním autem,“ dodala závěrem našeho rozhovoru tanečnice. ■